البورصة: 43 مليار سهم في اسبوع

2020/09/13 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت البورصة، الاحد، حجم تداولاتها للإسبوع الماضي، مشيرةً الى ان حجم التداول بلغ 43.6 مليار سهم.

وارتفع عدد الاسهم المتداولة في الاسبوع الماضي بنسبة 313%.



فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة 18.2 مليار دينار.

فيما باع المستثمرون الاجانب 894 مليون سهم بقيمة 454 مليون دينار.





وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة خلال الاسبوع الماضي 13.583 ترليون دينار.

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