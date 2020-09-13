الدوري الإنجليزي: مواجهة صعبة لتوتنهام أمام إيفرتون

2020/09/13 | 14:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يفتتح فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي، بمواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره إيفرتون، اليوم الأحد، على إستاد توتنهام.

يبحث توتنهام عن تحقيق الفوز ضد إيفرتون، والخروج بالنقاط الثلاث، لتحقيق انطلاقه قوية في مشواره للمنافسة على لقب “البريميرليغ”، خاصة بعدما أنهى الموسم الماضي للمسابقة في المركز السادس، ليحجز مقعده للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي.

وأبرم “السبيرز” عدة تعاقدات لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد مع الظهير الأيمن مات دوهرتي قادماً من وولفرهامبتون، ولاعب الوسط الدنماركي بيير إيميل هويبيرغ، القادم من صفوف نادي ساوثهامبتون، والحارس المخضرم جو هارت، في صفقة انتقال حر.

وأكد مورينيو على صعوبة المواجهة الأولى في الموسم الجديد: “أرغب فى التعاقد مع مهاجم وهم يريدون ذلك، هل سنحصل على واحد؟ أعتقد ذلك، نحتاج هذا الأمر لموازنة الفريق”.

وعن إيفرتون قال مورينيو: “أفضل صفقة حصلوا عليها هي التعاقد مع أنشيلوتى، عندما وصل إليهم، أصبح من السهل معرفة ما يرغبون بالحصول عليه وهو طموح كارلو، وهذا ما قاموا به في سوق الانتقالات، وأصبحوا فريق أقوى”.

في المقابل، حرص إيفرتون على تدعيم صفوفه في الميركاتو بعدة صفقات، على رأسها النجم الكولومبي جيمس رودريغيز.

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