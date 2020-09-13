توقيف مدير عام تربية نينوى الأسبق لمخالفاتٍ بعقد شراء 122 سيارة

2020/09/13 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن صدور قرار توقيف بحقِّ المدير العام لتربية نينوى الأسبق، استناداً إلى أحكام المادَّ ة (340) من قانون العقوبات.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن “قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر قراراً بتوقيف المتهم المدير […]

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