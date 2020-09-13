التقى بلاسخارت.. السيستاني يدعم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق

2020/09/13 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، الأحد، عن دعمه لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو 2021، بعد أول لقاء يجريه منذ نحو عام مع مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة.

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