الخلية تعلن اعتقال ’آمر مفرزة وادي الخاصة’

2020/09/13 | 14:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني==============وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة، تنفذ عملية أمنية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/إرهاب، لقيامه بشكل متخفي بإيصال المواد الغذائية واللوجستية وارقام هواتف "سيم كارت" غير مسجلة وهواتف نقالة لعناصر داعش ، كما عمل بصفة ما يسمى آمر مفرزة "وادي الخاصة"، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا.==============١٣ أيلول ٢٠٢٠

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