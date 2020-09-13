السيستاني خلال استقباله بلاسخارت: نحذر من التأخير في إجراء الانتخابات

2020/09/13 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المرجع الديني السيد علي السيستاني عن موقفه من القضايا المهمة في العراق.

جاء ذلك خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، حيث أكد بشأن الانتخابات، أنها تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة، داعيا لتشريع قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.

السيد السيستاني حذر من التأخير في إجراء الانتخابات أو اجرائها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها، سيؤدي إلى تعميق مشاكل البلد والوصول الى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر.

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