المعموري يكشف عن سبب تأجيل الجلسات النيابية حتى إشعار آخر

2020/09/13 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرجع تحالف سائرون تأجيل جلسة البرلمان إلى اشعار آخر، أرجعه إلى احتمالية عقد جلسة استثنائية لإقرار الموازنة.

وقال النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، إن التأجيل لا يعني تعطيل عمل المجلس أو التهاون في عقد جلساته إطلاقاً، مبينا أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على تحقيق ما لا يقل عن ثمانِ جلسات خلال الشهر الواحد، وتقسم طبيعة الدوام في المجلس خلال الشهر إلى قسمين، أسبوعين جلسات وأسبوعين لعمل اللجان البرلمانية..

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