2020/09/13 | 14:26 - المصدر: عين العراق

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شهد: الشرطة يطمح للنقاط الثلاث بمواجهة الأهلي

بغداد/..أكد مدرب الشرطة عبد الغني شهد أن الفريق مر بظروف استثنائية حاله حال جميع الأندية جراء انتشار فيروس كورونا مع ذلك نتطلع لبداية جيدة أمام الأهلي في مباراة الغد.

وقال شهد في مؤتمر صحفي نسعى لاستثمار كل امكانياتنا رغم أن الجانب البدني متأثر بالتوقف لكن نسعى للتعويض خلال هذا التجمع .

وأشار إلى أن فريق الشرطة تأثر بالظروف التي مر بها البلد لكننا دخلنا بقوة وعلينا على الأقل ان نجمع 7 نقاط ستمنح الفريق التأهل للدور الثاني وسنراهن على المباراة الأولى لتكون بوابتنا لتحقيق النقاط .

وأشاد شهد باندفاع لاعبيه خلال معسكر القاهرة مؤكدا أنه يراهن على جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق دون استثناء وبالتالي نطمح لأن تظهر نتائج المعسكر في مباراة الغد.

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