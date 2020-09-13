حيدر عبيد مدربا لنادي ديالى بكرة القدم

2020/09/13 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن رئيس الهيئة الادارية لنادي ديالى الرياضي، رفعت عبود، اليوم الاحد، تولي مهمة التدريب الفريق الكروي اللاعب المنتخب الوطني السابق حيدر عبيد للموسم الكروي القادم.





وقال عبود في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الهيئة الادارية لنادي ديالى تعاقدت مع اللاعب المنتخب الوطني السابق حيدر عبيد لتولي مهمة تدريب النادي الكروي للموسم (2020- 2021".

وأضاف، أن "النادي يستعد لخوض تصفيات الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز بكرة القدم بعد قرار اعادة الانشطة الرياضية في العراق"، مؤكدا ان "الوضع المالي للنادي ما زال صعباً وهو يعتمد على مواردها الذاتية بالإضافة الى بعض المساعدات التي تقدم من قبل جهات متعددة لإسناد واقع الرياضة في المحافظة".

وأشار عبود الى ان "حكومة المحلية وعدت النادي بتقديم دعم واسناد لإنجاح مشواره الرياضي في الموسم القادم"، لافتا الى ان "الامكانيات المادية للنادي متواضعة جدا، لهذا نحتاج دعماً كبيراً من اجل التعاقد مع عدد من اللاعبين ودخول في المنافسات بشكل أفضل".

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