خلال 24 ساعة.. إيران تسجل 128 حالة وفاة بفيروس كورونا وأكثر من ألفي إصابة جديدة

2020/09/13 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، سيما سادات لاري، تسجيل 2089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و128 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وقالت لاري في بيان لها، إن "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 2089 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19، ليرتفع اجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاحد إلى 402 الفاً و29 شخصاً".

واضافت، أن "956 شخصاً من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات"، مشيرة إلى "تسجيل 128 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة، إلى أن "3 ملايين و559 الفا و565 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد".

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