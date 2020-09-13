تظاهرات للتدريسيين المحاضرين للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم

2020/09/13 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/شهدت المدن الكبرى بإقليم كردستان، تظاهرات واعتصامات للتدريسيين المحاضرين للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم.وقال مراسل نينا أن التدريسيين المحاضرين خرجوا اليوم الأحد في تظاهرات بالسليمانية وأربيل وكرميان وحلبجة ورابرين، مطالبين حكومة الإقليم بانهاء عقودهم المؤقتة منذ سنوات، وتعيينهم على الملاك الدائم .من جهته أعلن /مجلس التدريسيين المحتجين/ دعمه الكامل لتظاهرات واعتصامات التدريسيين المحاضرين./انتهى

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