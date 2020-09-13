قائد عمليات البصرة : اعتقال ٤٩ مطلوبا ومصادرة أسلحة مختلفة ضمن عمليات / الوعد الصادق /

2020/09/13 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف عن نجاح عمليات / الوعد الصادق / في الصفحة الرابعة التي انطلقت اليوم الاحد للبحث عن مطلوبين والسلاح غير المرخص في عدد من مناطق المحافظة .وذكر قائد العمليات في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه ان القوات الأمنية والعسكرية تمكنت من اعتقال ٤٩ مطلوبا حسب مذكرات إلقاء القبض ضمن عمليات الوعد الصادق لهذا اليوم ." ومصادرة أسلحة متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع في مناطق الزبير وسفوان وشمالي البصرة .واكد مدنف " تمكنا خلال عمليات/ الوعد الصادق / من فرض هيبة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وقطعنا شوطا كبيرا في إنهاء وحل النزاعات العشائرية العشائرية ." واضاف " ان عمليات اليوم كانت موفقة والنتائج إيجابية وقواتنا الأمنية تحقق اهدافها بالشكل المطلوب ضمن قاطع المسؤولية والتي تركزت في مناطق الجنوب والغرب وشمال البصرة .



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