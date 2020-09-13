تسجيل /276/ اصابة بكورونا في الديوانية اليوم

2020/09/13 | 14:26 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ سجلت مختبرات الصحة العامة في محافظة الديوانية اليوم /276/ اصابة جديدة بكورونا.وقالت مدير عام صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي انه" تم تسجيل /276/ اصابة جديدة بكورونا و/205/ حالة شفاء / انتهى

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