الإعلام الأمني تعلن نتائج الصفحة الرابعة من عملية “الوعد الصادق”

2020/09/13 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/-أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على 33 مطلوباً للقضاء وضبط كدس عتاد وقنابل يدوية ضمن الصفحة الرابعة من عملية “الوعد الصادق” في محافظة البصرة.وقالت الخلية في بيان إن “القوات الأمنية في محافظة البصرة وخلال الصفحة الرابعة من عملية الوعد الصادق وضمن قاطع المسؤولية، تمكنت من إلقاء القبض على 33 مطلوباً بقضايا قانونية مختلفة […]

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