جبهة المطلك: كتل تسعى لقانون انتخابات وفق مقاسها ونحذر من العزوف عن المشاركة

2020/09/13 | 14:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} حذرت جبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك، من مغبة العزوف المشاركة في الانتخابات المقبلة لإصرار الكتل وتمسكها بقانون على مقاساتها لتحقيق لها مصالحها.





وذكر بيان للجبهة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "في الوقت الذي تنشغل فيه الكتل السياسية في حوارات للاتفاق على قانون الانتخابات نرى لزاما علينا تذكير الجميع بان المحاولات التي تجري لرسم الدوائر الانتخابية على وفق اهواء بعض الجهات السياسية واغفال الارادة الشعبية التي تريد قانون انتخابات منصف سوف تؤدي في النهاية الى عزوف الناخبين وبالتالي نهاية اي نسبة من الثقة بالعملية الديمقراطية والذهاب بمستقبل البلد الى المجهول".

وأضاف انه "وانطلاقا من الحرص على مستقبل البلد نقول للجميع باننا يجب نضع المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية لان ضياع مستقبل البلد معناه ضياع الجميع".

وأكد البيان على "ضرورة التذكير بان اقرار قانون الانتخابات سيكون منعطفا مهما في تاريخ العراق فاما قانون يضمن انتخابات نزيهة خالية من التزوير ومن تاثيرات السلاح المنفلت والمال السياسي وتأتي بمن يستحق واما المزيد من التراجع في العملية السياسية والمغامرة بمستقبل البلد".

وكان المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني شدد خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بمكتبه اليوم الأحد في النجف الأشرف على، إن "الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة".

وأضاف المرجع الأعلى "لا بد من أن تجرى الانتخابات وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية ، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة".

وأكد إن "الانتخابات المبكرة هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغير ذلك" محذراً من إن "مزيداً من التأخير في اجراء الانتخابات أو اجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ الى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر".

عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهة المطلك: كتل تسعى لقانون انتخابات وفق مقاسها ونحذر من العزوف عن المشاركة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبهة المطلك: كتل تسعى لقانون انتخابات وفق مقاسها ونحذر من العزوف عن المشاركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).