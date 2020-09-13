المركزي العراقي ينشر جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية

2020/09/13 | 14:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- نشر البنك المركزي العراقي جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي.واشار البينك ان مسكوكة 22 غم بلغت مليون و788 دينار، في حين بلغت مسكوكة 15 غم مليون و219 الف دينار ، مشيرا الى ان سعر السبيكة عيار 5 غم بلغت 383 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 غم 758 الف دينار.وتابع […]

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