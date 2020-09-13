وزيرة كورية جنوبية تقدم اعتذارا بسبب ابنها

2020/09/13 | 14:37 - المصدر: NRT عربية

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وزيرة العدل الكورية الجنوبية

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام كورية، بان وزيرة العدل في كوريا الجنوبية تشو مي أيه، قدمت الاعتذار على خلفية انتشار مزاعم بأنها استخدمت نفوذها للحصول على خدمات خاصة لابنها.

وكتبت الوزيرة الكورية في منشور عبر "فيسبوك"، "أشعر بالأسف الشديد لإثارة متاعب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل تتعلق بابني"، وتابعت أنها "طالما التزمت الصمت حتى لا تؤثر على تحقيق النيابة العامة في هذه القضية".

وأضافت بالقول " لا بد من تقصي الحقائق من خلال تحقيقات النيابة العامة وعلى النيابة العامة السعي لتقصي الحقائق دون تأثير من آخرين استجابة لمطالب الشعب.

وقد كشف عقيد متقاعد من الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق، عن تلقيه عدة تقارير حول مكالمات هاتفية موضوعها طلب خاص لمداراة ابن وزيرة العدل تشو مي- ايه خلال خدمته العسكرية الإلزامية عام 2017.

وكانت الوزيرة تشو مي أيه، التي ترأست سابقا الحزب الديمقراطي الحاكم، قد تعرضت لانتقادات بسبب مزاعم بأنها أساءت استخدام سلطتها للحصول على معاملة خاصة لابنها عندما خدم في فيلق الدعم لفرقة المشاة الثامنة الأميركية عام 2017.





ر.إ

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