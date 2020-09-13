الامن النيابية: خفض واشنطن لقواتها في العراق مخالف لقرار البرلمان

2020/09/13 | 14:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

عدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد، قرار واشنطن بخفض قواتها في العراق الى 3 الاف بانه لايتناسب مع قرار وتوجه العراق بخروج القوات الاميركية من العراق.

وقال عضو اللجنة كاطع نجمان لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب صوت على قرار خروج القوات الاميركية من العراق بالكامل ولم يصوت على خفض الاعداد او التنقل بين القواعد”.

واضاف ان “قرار الولايات المتحدة الاخير بخفض عدد قواتها القتالية في البلاد الى 3 الاف لا يتناسب وقرار مجلس النواب بإخراجهم من البلاد”، مشيرا الى ان “الحكومة مطالبة بتقديم تفسير للبرلمان حول قرار واشنطن الاخير”.

واوضح نجمان ان “ العراق ليس بحاجة الى اي قوة اجنبية على اراضيه سواء من القوات الاميركية او غيرها والقوات العراقية قادرة على حفظ الامن وحماية البلاد”.انتهى25و

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