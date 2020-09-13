التطبيعية: بعض الاندية لم تكمل التراخيص حتى الان

2020/09/13 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ان خمسة ايام تفصل الاندية عن موعد اغلاق نظام “كلاس” الخاص بالرخصة الاسيوية للاندية، ومازالت هناك بعض الاندية لم تكمل متطلبات الرخصة الاسيوية.

وقال رئيس لجنة التراخيص في الهيأة التطبيعية، حسين فلامرز في بيان إن “الوقت يداهم الاندية، خمسة ايام فقط تفصلنا عن موعد اغلاق نظام كلاس الخاص بالرخصة الاسيوية، والكثير من انديتنا لم تستوفِ المتطلبات التي تمكنها من الحصول على الرخصة والمشاركة في دوري الابطال الاسيوي”.

وأضاف ان “عقبة الملعب ربما اكبر ما يواجه الاندية، إذ يشترط قانون التراخيص في الاتحاد الاسيوي ان يستضيف الملعب المرخص مباريات فريقين اثنين فقط، ولا يسمح ان يشترك اكثر من فريقين في ملعب واحد مطلقا”.

واكد فلامرز انه “يجب ان تسرع الاندية في حسم ملفات التراخيص الخاصة بها قبل الموعد المحدد لتتمكن من الحصول على الرخصة، والمشاركة في دوري الابطال الاسيوي لسنة 2021”.

واختتم: “نتواصل مع الاندية، ونسعى لتقديم كامل الدعم قدر المستطاع وتذليل الصعوبات كجزء من المسؤولية اتجاه انديتنا، بالرغم من ان الاندية تم استثناؤها من الرخصة للمشاركة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 20-21 ، إلا انه لابد من ظهور الدوري العراقي بالمستوى اللائق، وتقديم ذممهم المالية باحترافية للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الكرة العراقية في السنوات العشر الأخيرة”.

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