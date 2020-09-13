2020/09/13 | 14:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ في عصر أصبحت فيه الأقنعة والدروع الواقية من انتشار فيروس كورونا جزءاً من إطلالتنا اليوميّة، لن يكون من المستغرب أن تعمد دور الأزياء والإكسسوارات الفاخرة إلى تصنيعها تلبيةً لحاجات السوق والاستثمار في هذه الصناعة المربحة.وهذا ما دفع دار Louis Vuitton الفرنسية العريقة إلى تصنيع أول درعٍ واقية للوجه تحمل بصماتها وتتزيّن بلوغو العلامة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لويس فيتون تعلن عن أغلى قناع واقي من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لويس فيتون تعلن عن أغلى قناع واقي من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).