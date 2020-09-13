أسس إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية - باسم عثمان

2020/09/13 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسم_عثمان الكاتب والباحث السياسيفي التاريخ الحديث للثورات الوطنية الديمقراطية، وتحديدا في مرحلتها الأولى (مرحلة التحرر الوطني)، الهادفة إلى إقامة كيانية سيادية سياسية متحررة من الاستعمار، تتأسس وتتبلور فيها الهوية الوطنية-التمثيلية ويتعاظم الفعل الجمعي التراكمي لمخزونها الجماهيري عبر مسيرتها الكفاحية، في روافعها الكفاحية وانجازاتها الوطنية-;--;-والتي تستند على خيار ومكوّن رئيسي لديمومة فعلها ا ......





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