كُرسي إمبراطور اليابان - امين يونس

2020/09/13 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس قبلَ أن تزعجني ياحمكو وتسألني عن زيارة مصطفى الكاظمي الى الأقليم ، أُريد أن أطّلِع على إنطباعاتك أنتَ .



* أخافُ من تعليقاتك المُحبِطة وسُخريتك المُثبِطة للهِمَم ! .ـ لن أسخر منك إذا قُلتَ شيئاً معقولاً عليه القيمة .



* قبل أكثر من سنة قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بزيارةٍ الى اليابان ، ومن ضمن برنامج الزيارة ، كان لقاءه مع الإمبراطور ، الذي إستقبلهُ في قاعةٍ صغيرة فارغة تماماً إلا ......





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