كُرسي إمبراطور اليابان - امين يونس

#امين_يونس قبلَ أن تزعجني ياحمكو وتسألني عن زيارة مصطفى الكاظمي الى الأقليم ، أُريد أن أطّلِع على إنطباعاتك أنتَ .
* أخافُ من تعليقاتك المُحبِطة وسُخريتك المُثبِطة للهِمَم ! .ـ لن أسخر منك إذا قُلتَ شيئاً معقولاً عليه القيمة .
* قبل أكثر من سنة قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بزيارةٍ الى اليابان ، ومن ضمن برنامج الزيارة ، كان لقاءه مع الإمبراطور ، الذي إستقبلهُ في قاعةٍ صغيرة فارغة تماماً إلا ......
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