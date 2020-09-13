2020/09/13 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- يفتتح فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي، بمواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره إيفرتون، اليوم الأحد، على إستاد توتنهام.يبحث توتنهام عن تحقيق الفوز ضد إيفرتون، والخروج بالنقاط الثلاث، لتحقيق انطلاقه قوية في مشواره للمنافسة على لقب “البريميرليغ”، خاصة بعدما أنهى الموسم الماضي للمسابقة في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواجهة صعبة لتوتنهام أمام إيفرتون في الدوري الانكليزي اليوم المركز الخبري الوطني.

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