وزارة الموارد: ننتظرُ موعدَ عقدِ اجتماعٍ مرتقبٍ بشأنِ حصةِ العراقَ المائيةِ

2020/09/13 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكدت وزارة الموارد المائية أنها تنتظر تحديد موعد عقد الاجتماع المرتقب للتباحث بشأن ملف المياه وحصة العراق المائية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاحد،انه " تم تشكيل وفد فني برئاسة وزير الموارد مهدي رشيد وعدد من المختصين وممثل عن وزارة الخارجية ومجلس النواب وعقدت اللجنة في العاشرة من شهرآب اجتماعاً على المستوى الفني مع الجانب التركي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تمهيداً لعقد اجتماعات على المستوى الوزاري، مؤكداً عدم توجه وفد تفاوضي برئاسة الوزير.

واضافت، ان "عقد الاجتماعات على المستوى الوزاري لم يحدد موعداً حتى الآن وكذلك الحال بالنسبة للجانب الإيراني ننتظر إعلامنا بموعد عقد الاجتماع المرتقب للتفاهم والتباحث بشأن ملف المياه وحصة العراق المائية".

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