سلطنة عمان ترحب بمبادرة البحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

2020/09/13 | 14:55 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 2رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صورة من أرشيف رويترز دبي (رويترز) - ذكر التلفزيون الرسمي لسلطنة عمان يوم الأحد أن البلاد ترحب بمبادرة البحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتأمل في أن يسهم ذلك في تحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني.وأصبحت البحرين يوم الجمعة ثاني دولة خليجية عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات التي أعلنت ذلك قبل نحو شهر وهي خطوة جرى اتخاذها لأسباب من بينها المخاوف المشتركة من إيران.ونشرت القناة العامة على حسابها على تويتر البيان الحكومي الذي قال “السلطنة ترحب بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل...تأمل السلطنة أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد، الذي اختارته بعض الدول العربية، رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.وقال وزير المخابرات الإسرائيلي بعد أيام من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي جرى الإعلان عنه في 13 أغسطس آب إن سلطنة عمان قد تتخذ ذات الخطوة أيضا.ورحبت السلطنة بقراري الإمارات والبحرين لكنها لم تصدر تعليقا رسميا على ما يتردد عن عزمها التطبيع أيضا مع إسرائيل.وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2018 سلطنة عمان وناقش مبادرات السلام في الشرق الأوسط مع السلطان الراحل قابوس.واحتفظت سلطنة عمان بحيادها في منطقة تعج بالاضطرابات وحافظت كذلك على علاقات ودية مع قوى تلعب أدوارا إقليمية منها الولايات المتحدة وإيران.تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار

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