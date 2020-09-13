2020/09/13 | 14:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ وجهت الفنانة نيللي كريم، رسالة لجمهورها ، من أجل التخلي بالقوة وتخطي ومواجهة أزمات الحياة التى نعيشها ، دون تأثير ذلك على الحالة النفسية للإيمان .وقالت نيللي كريم في الفيديوهات التي نشرتها عبر “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع الفيديوهات والصور “انستغرام” :” في وسط زحمة الحياة معرضين لمواقف تأثر على حالتنا النفسية..في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيللي كريم توجه رسالة لجمهورها للتغلب على أزمات الحياة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيللي كريم توجه رسالة لجمهورها للتغلب على أزمات الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).