مدير بالصحة يحدد طبيعة استعدادات الكوادر الطبية لموجة ’’خريفية’’ من وباء كورونا

2020/09/13 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

أوضحت دائرة صحة محافظة المثنى، اليوم الاحد، الخطة الجديدة التي وضعتها الوزارة، تحسباً لموجة خريفية من فيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة المثنى، باسل صبر، لـ(بغداد اليوم)، ان "وزارة الصحة، اعدت خطة متكاملة استعدادا لموجة جديدة لفيروس كورونا قد تشهدها البلاد في فصل الخريف المقبل".

وأضافت "الخطة تتمثل بزيادة السعة السريرية والتغطية السريرية، وزيادة نماذج الفحوصات والتحري الوبائي وتجهيز المستشفيات بأجهزة حديثة وخاصة، وافتتاح عدد من المراكز التي أنشأتها العتبة الحسينية، بالإضافة الى تخصيص مركز في كل قطاع صحي يقوم بعملية فلترة حالات المصابين والمشتبه بهم، وكذلك التأكيد على خلايا الازمة المحلية بضرورة إلزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الاجراءات الوقائية".

وتابع صبر "في محافظة المثنى، تم وضع المستشفيات تحت ثلاث مستويات a,b,c))، المستوى الاول ٦٠سريراً اي انه يعمل به عندما تكون الاصابات ٦٠ اصابة، المستوى الثاني ١٢٠ سرير، والمستوى الثالث ٢٤٠ سرير".

واشار الى ان "الايام القادمة وتحديدا مع بدء الخريف، فان الاصابات ستشهد تزايدا خصوصا لمن يعاني من امراض الجهاز التنفسي".

وجدد المسؤول بالصحة دعزته المواطنين الى "الالتزام التام بقواعد السلامة، والاجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي، وإتباع التوصيات الصحية".

وأعلنت وزارة الصحة، السبت 12 أيلول 2020، تسجيل 60 حالة وفاة و 4106 إصابات بفيروس كورونا قابلتها 3778 حالة تعافٍ من المرض.وسجلت الوزارة يوم الجمعة الماضية 67 وفاةً و 4265 اصابة بالفيروس.وفي الموقف الوبائي قالت الصحة إنها أجرت 18949 فحصاً، وجاءت بغداد في مقدمة عدد الإصابات بـ 1218 إصابة تلتها البصرة 383 اصابة.

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