2020/09/13 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/إرهاب، لقيامه بشكل متخفي بإيصال المواد الغذائية واللوجستية لعناصر داعش باحدى نواحي محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة، عملية أمنية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/إرهاب، لقيامه بشكل متخفي بإيصال المواد الغذائية واللوجستية وارقام هواتف "سيم كارت" غير مسجلة وهواتف نقالة لعناصر داعش ، كما عمل بصفة ما يسمى آمر مفرزة "وادي الخاصة"، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب باحدى نواحي كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب باحدى نواحي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).