رئيس الوزراء الاردني يؤكد رفض بلاده مواجهة فيروس كورونا بفكرة مناعة القطيع

2020/09/13 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز أن بلاده ترفض بشكل ثابت مواجهة فيروس كورونا بتطبيق فكرة مناعة القطيع، مشيرا إلى أن هذا النوع من التفكير لا مكان له في بلد تأسس ونهض بإعلائه لكرامة الإنسان.وقال الرزاز في تصريحات صحفية اليوم أن الأردن تعامل مع بداية الجائحة من خلال تنفيذ إغلاقات كانت من بين الأسرع والأكثر حزما في العالم، وحقق المطلوب منها بضبط أعداد الإصابات وتسطيح منحنياتها، بهدف زيادة قدراتنا الصحية والإجرائية.وأضاف "لدينا 700 حالة تحت العلاج في المستشفيات ونسعى لزيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال المرضى، ونجري حوالي 100 ألف فحص أسبوعي، إذ قارب العدد التراكمي للفحوصات المليون فحص، إضافة إلى زيادة عدد فرق التقصي الوبائي بشكل كبير وسريع، وتدريب الكوادر الصحية في مختلف المستشفيات على بروتوكولات التعامل مع الوباء، وتنظيم عملية عودة الأردنيين من الخارج بطريقة تحد من نقل العدوى خارجيا".ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن القدرة على الاستمرار في أسلوب التكيف والانفتاح يعتمد بشكل أساسي على التزام الجميع، مشيرا إلى أن مواجهة وباء كورونا بنجاح لا يتحقق بنسبة التزام 95 % من المواطنين في إجراءات الوقاية، إذ أن عدم التزام 5 % من المجتمع كفيل بالتسبب بانتكاسة مؤلمة.وناشد الرزاز مواطنيه بالقول "التزامكم هو الذي يحدد كيف سنتعاطى مع فيروس كورونا، الالتزام الصادق بإجراءات الوقاية سيمكننا من الاستمرار في أسلوب التكيف والانفتاح، وعدم الالتزام يعني انتكاسة صحية ستقودنا وبكل أسف للعودة للإغلاقات"، مؤكدا أن المرحلة الحالية في مواجهة الوباء حاسمة، ولا مجال فيها للتساهل أو الاستهتار.يذكر ان العدد الإجمالي للاصابات في الاردن ومنذ انتشار الوباء وصل إلى 3062 إصابة، فيما سجلت المملكة 23 حالة وفاة كانت أخرها واحدة اليوم./انتهى

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