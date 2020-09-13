موظفو عقود مفوضية الانتخابات يتظاهرون امام وزارة المالية للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم

2020/09/13 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تظاهر المئات من موظفي عقود مراكز التسجيل في مفوضية الانتخابات ، امام مبنى وزارة المالية مطالبين رئيس الوزراء ومجلس المفوضين ووزير المالية بتثبيتهم على الملاك الدائم ، كونهم يعلمون بصفة عقود مؤقتة منذ 2008 وحتى الان ، حيث يتم انهاء عقودهم بانتهاء الانتخابات ثم اعادة التعاقد معهم مرة اخرى قبل اجراء الانتخابات./انتهى5

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