2020/09/13 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- احتفل قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر، بيوم ميلاده الـ 63 وعلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قام العديد من محبيه بالاحتفال به.حيث قال بندر جازي كتب “١٢ سبتمبر عيد ميلاد سعيد وصحة دائمة للفنان الأستاذ.كاظم الساهر”.حساب كتب “يحتفل اليوم القيصر كاظم الساهر بعيد ميلاده الـ 63.عيد ميلاد..ما هي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاظم الساهر يتصدر ترند تويتر في يوم عيد ميلاده الـ 63 المركز الخبري الوطني.

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