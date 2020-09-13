2020/09/13 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أفادت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، بأن قوات الشرطة الاتحادية اعتقلت متهماً بتوصيل المواد الغذائية واللوجستية لعناصر داعش في محافظة كركوك.وقالت الخلية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية وبالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة، عملية أمنية في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني: اعتقال “آمر مفرزة وادي الخاصة” في كركوك المركز الخبري الوطني.

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