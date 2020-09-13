بعد الهزيمة.. مدرب فولهام يؤكد الحاجة لتعاقدات جديدة

2020/09/13 | 15:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

يعتقد سكوت باركر مدرب فولهام أن ناديه الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بحاجة إلى مزيد من اللاعبين الجدد لتعزيز تشكيلته تجنبا للهبوط والعودة سريعا إلى الدرجة الأدنى.

وفي مباراته الأولى في الموسم الجديد يوم السبت خسر فولهام أمام جاره اللندني أرسنال 3-0 وقال المدرب باركر إن الفريق بحاجة إلى مزيد من اللاعبين الجدد رغم أنه تعاقد بالفعل مع أنطوني روبنسون وماريو ليمينا وهاريسون ريد وأنطوني نوكارت والفونس أريولا.

وقال باركر عن ذلك: “أعتقد أننا جميعا ندرك أن الانتقال من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز هو بمثابة قفزة هائلة..



وأتيحت لنا اليوم (أمس) فرصة التعرف على هذه النوعية”.

وقد أعلن باركر البالغ 39 عاما في وقت سابق أنه لا ينوي إجراء تعديلات كبيرة على تشكيلة فريقه الصاعدة من القسم الثاني، في حين قال مدير النادي طوني خان إنه لا حاجة إلى انفاق مبالغ كبيرة على التعاقدات الجديدة.

وكان فولهام هبط إلى الدرجة الثانية في موسم 2018-2019 مباشرة بعد صعوده للدوري الممتاز بفضل فوزه في نهائي ملحق الترقي وهو ما حدث بالضبط في الموسم الماضي إذ فاز النادي اللندني على برينتفورد في نهائي ملحق الترقي أيضا ما جعل البعض يتوقع هبوطه سريعا.



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