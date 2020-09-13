لجنة في البرلمان: وفد عراقي سيتحرك إلى تركيا وإيران للتفاوض


لجنة في البرلمان: وفد عراقي سيتحرك إلى تركيا وإيران للتفاوض
2020/09/13 | 15:06 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 

سومر نيوز: بغداد..

أكدت لجنة العلاقات الخارجية، الاحد، تشكيل وفد تفاوضي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي رشيد ...

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