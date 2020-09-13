2020/09/13 | 15:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ مبجل أديب عارف بابان، أول امرأة تم تعيينها في البنك المركزي العراقي عام ١٩٥١.كانت قد مارست عدداً من الانشطة الاجتماعية والثقافية النسوية وشاركت في النضال الوطني للشعب العراقي ضد المعاهدات الجائرة التي أبرمتها الحكومات الملكية.وبعد ثورة ١٩٥٨ اشتركت في الحراك النسوي الذي دعم الثورة من خلال رابطة المرأة العراقية.وقد تم فصلها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورقة ذهبية.. البنك المركزي العراقي يُكرّم أول امرأة عملت فيه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورقة ذهبية.. البنك المركزي العراقي يُكرّم أول امرأة عملت فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).