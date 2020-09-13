نائب: الكاظمي يستغل منصب رئاسة الوزراء لحملته الانتخابية

2020/09/13 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اتهم النائب المستقل باسم خزعل، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستغلال منصب رئاسة الوزراء لصالح حملته الانتخابية.

وقال خزعل في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “نشاط الكاظمي الحكومي هو ترويجي للبقاء في السلطة خلال الانتخابات المقبلة”، لافتا الى ان “الكاظمي لم يحقق انجاز سوى جذب الانتباه في وسائل الاعلام”.

واضاف ان “الكاظمي يستغل منصب رئاسة الوزراء للترويج لحملته الانتخابية من خلال الزيارات التي يجريها واخرها زيارة اقليم كردستان”، مبينا ان “زيارة الاقليم هي اعتيادية ولم تحقق شيء على ارض الوقع كالزام حكومة اربيل بدفع المستحقات المالية من صادرات النفط”.

واكد النائب عن التحالف الفتح فاضل الفتلاوي، امس السبت، ان حكومة اقليم كردستان مصرة على عدم تسليم الحكومة الاتحادية اي مستحقات مالية من صادرات النفط والمنافذ الحدودية.



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