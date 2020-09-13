الاوراق المالية : عدد الأسهم المتداولة 43.617 مليار سهم بقيمة 18.263 مليار دينار

2020/09/13 | 15:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الأحد، عن ارتفاع عدد الأسهم المتداولة وقيمتها خلال الأسبوع الماضي ، مشيرا ان عدد الأسهم المتداولة بلغت 43.617 مليار سهم بارتفاع بلغ 313% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 18.263 مليار دينار.وقال السوق في تقرير له إن “عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 46 شركة منها […]

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