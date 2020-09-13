2020/09/13 | 15:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعلن يوم الاحد عن بيان صادر من متظاهرين في ساحة التحرير بشأن الانتخابات القادمة عبر صفحة يلا الداعمة الأولى للتظاهرات في ساحة التحرير ، وبين البيان مطالب المتظاهرون فيما يلي: اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات.إقرار قانون انتخابات عادل يمنع وصول الفاسدين إلى السلطة.تفعيل قانون الأحزاب.إكمال فقرات تعديل قانون المحكمة الاتحادية.[…]

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