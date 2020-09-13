صخب ديموقراطي و عضبٌ جمهوري - عصام محمد جميل مروة

2020/09/13 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصام_محمد_جميل_مروة تعرفنا على التهافت للوصول الى مقرات البيت الابيض منذ وعيُنا على الدُنيا ومنذُ شبابنا وصِبانا حينها كُنت نسمع كالأحرين ولا ندرى عما يتكلون او عن اية جهة سياسية سوف تتمكن من إدخال رئيسها او زعيمها الى البيت البيضاوى الامريكي في واشنطن.لكن الأن بعد مرور الاعوام الطوال وصرنا جزءاً لا يتجزأ من متابعة اخر النتائج المُراد منها من سوف يتمكن من حكم العالم سواءاً كان جمهورياً ام ديموقراطياً.لكن هنا ......





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