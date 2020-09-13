علاوي يدعو الى وقفة حقيقية مشرفة لمساندة مطالب ابناء نينوى

2020/09/13 | 15:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاحد، الى وقفة حقيقية مشرفة تساند المطالب الحقة بالتمثيل العادل لأبناء محافظة نينوى.

وقال علاوي في تغريدة له على منصة تويتر، ان “اهل الموصل الكرام تحملّوا عداءً كبيرا بسبب داعش والمحاصصة”.

واضاف علاوي، “ندعم ونساند وقفتهم الاحتجاجية التي تهدف لايصال صوت الموصليين”، داعيا الى “وقفة حقيقية مشرفة تساند مطالبهم الحقة بالتمثيل العادل لأبناء نينوى، وايقاف المحاولات الهادفة لمصادرة اصوات ابنائها وحقوقهم”.

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