2020/09/13 | 15:27 - المصدر: عين العراق

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نينوى: الاستيلاء على كدس للصواريخ والمتفجرات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، الاستيلاء على كدس للصواريخ والمتفجرات في نينوى .

وقالت المديرية في بيان انه: "استمرارا لنهجنا في البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة ٦٠ من الوصول الى مخبأ يضم كدسا للصواريخ والمتفجرات في منطقة ابو بريج التابعة لناحية القيروان غربي نينوى".

واضافت: "ضبطت بداخله:

٤٢ عبوة ناسفة محلية الصنع

٣٣ قنبرة هاون ١٢٠ملم،

٧ مساطر تفجير،

٤ صواريخ قاذفة ضد الاشخاص،

٣صواريخ كاتيوشا،

٢ صاروخ دبابة

فيما قامت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها".

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