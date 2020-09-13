كورونا.. الاصابات حول العالم تسجل قرابة ٢٩ مليون

2020/09/13 | 15:29 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ازداد عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حول العالم خلال 24 ساعة بنحو 288 ألف حالة جديدة، لتتجاوز الحصيلة العالمية 28.5 مليون مصاب.

وسجلت روسيا حصيلة قدرها مليون و62 ألفا و811 إصابة، وهي رابع أكبر حصيلة للمرض على مستوى العالم.وفيما يأتي أهم تطورات وأخبار هذه الجائحة عبر العالم ليوم الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2020 حسب توقيت مكة المكرمة:

الهند تسجل أكثر من 94 ألف إصابة جديدةأعلنت الهند تسجيل 94 ألفا و372 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد لما يفوق 4 ملايين و700 ألف.كما أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل ألف و114 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع إجمالي من أودى "كوفيد-19" بحياتهم إلى 78 ألفا و586.وشهدت ولايات عدة ارتفاعا في عدد الإصابات، بما يشمل العاصمة نيودلهي وولاية تشاتيسغار وسط البلاد، لكن أكبر عدد جاء من أغنى وأكبر ولاية في البلاد وهي ماهاراشترا التي سجلت 8204 حالات جديدة.

وحث رئيس وزراء الولاية في إفادة صحفية اليوم الأحد السكان على استخدام الكمامات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد زاد 2089 حالة ليصل إلى 402 ألف و29 حالة، مع تسجيل 128 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة.وأضافت المتحدثة أن العدد الرسمي للوفيات وصل إلى 23 ألفا و157، لتكون إيران واحدة من أكثر الدول تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط.إندونيسيا تسجل 3636 إصابة جديدةأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن البلاد سجلت 3636 إصابة جديدة، و73 وفاة بفيروس كورونا المستجد.وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 218 ألفا و382، وعدد الوفيات إلى 8723، وهي أكبر حصيلة وفيات بالمرض في جنوب شرق آسيا.ومن المقرر أن تعيد العاصمة جاكرتا فرض قيود صارمة وواسعة النطاق اعتبارا من غد الاثنين، لاحتواء انتشار المرض في المدينة الكبيرة.الفلبين تسجل 3372 إصابة جديدةأعلنت الفلبين تسجيل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و79 وفاة.اعلانوقالت وزارة الصحة في نشرة إن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع بذلك إلى 261 ألفا و216، وهو أعلى عدد إصابات بالمرض في جنوب شرق آسيا، كما وصلت الوفيات إلى 4317 حالة.روسيا تسجل 5449 إصابة جديدةسجلت روسيا 5449 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي فيها إلى مليون و62 ألفا و811 إصابة، وهي رابع أكبر حصيلة للمرض على مستوى العالم.وقالت السلطات إن 94 شخصا توفوا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن المرض في روسيا إلى 18 ألفا و578.زيادة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بجمهورية التشيكأظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك أن البلاد سجلت أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، حيث أعلنت عن 1541 إصابة.وهذا هو خامس يوم على التوالي يتجاوز فيه عدد الإصابات الجديدة الألف، حيث تشهد البلاد زيادة في عدد الإصابات بوتيرة تعد من بين الأسرع في الاتحاد الأوروبي.اعلانوشددت الحكومة على وضع الكمامات، لكنها تهدف إلى تجنب فرض إجراءات العزل العام الصارمة.ارتفاع عدد الوفيات في المكسيكأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5674 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 421 وفاة جديدة أمس السبت، ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 663 ألفا و973 حالة، والوفيات إلى 70 ألفا و604 حالات.وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.ووفقا لإحصاءات من جامعة جونز هوبكنز، فإن حصيلة الوفيات في المكسيك حتى الآن هي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم وفي الترتيب الـ13 مقارنة بعدد السكان.ولاية فيكتوريا الأسترالية تتخذ خطوة صغيرة لتخفيف قيود كوروناقال مسؤولو ولاية فيكتوريا الأسترالية إنه سيتم تخفيف قيود العزل العام في الولاية بشكل طفيف ابتداء من يوم غد الاثنين، مع استمرار تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بؤرة تفشي الفيروس في أستراليا.وأعلنوا عن حزمة مساعدات مالية قيمتها 3 مليارات دولار أسترالي (2.2 مليار دولار) لقطاع الأعمال في فيكتوريا التي يقطنها نحو ربع سكان البلاد.وتم تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أستراليا اليوم، و7 وفيات أخرى.وتؤكد هذه الأرقام تراجعا مطردا بعد ذروة تم خلالها تسجيل أكثر من 700 حالة في يوم واحد أوائل أغسطس/آب الماضي.وتمثل الإصابات في فيكتوريا نحو 75% من أكثر من 26 ألفا و600 إصابة بكوفيد-19 في أستراليا، وقد تم فرض عزل صارم منذ أسابيع على ملبورن عاصمة فيكتوريا.ارتفاع الإصابات في ألمانياارتفع عدد حالات فيروس كورونا المؤكدة في ألمانيا بمقدار 948 حالة، وتم الإبلاغ عن وفاة شخصين، وذلك بنهاية يوم السبت.آلاف الإصابات بالمكسيكأبلغت المكسيك عن تسجيل 5674 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و421 وفاة يوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو 664 ألف إصابة وأكثر من 70 ألف وفاة.وقالت الحكومة إنها ترجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.33 ألف إصابة في البرازيلأعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 814 وفاة، وأكثر من 33 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.وسجلت البرازيل حتى الآن 131 ألف وفاة، وأكثر من 4 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.اعلانتزايد طفيف في مصرأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 148 إصابة و20 وفاة جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 100 ألف، كما وصل عدد الوفيات إلى 5627 وفاة.إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي بفيروس كوروناأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق بفيروس كورونا، عقب إجراء مسوح طبية بالعاصمة القطرية الدوحة.وكان الاتحاد الآسيوي اختار قطر لاستضافة مباريات دور المجموعات حتى نصف النهائي بنظام التجمع في مسابقة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بعد التوقف في الفترة الأخيرة بسبب انتشار وباء كورونا.

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