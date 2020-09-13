الاستخبارات تحبط نزاعاً عشائرياً في البصرة: اعتقلنا رؤوس الفتنة!

2020/09/13 | 15:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

احبطت الاستخبارات العسكرية، الاحد، نزاعاً عشائرياً، فيما القت القبض على مثيريه في محافظة البصرة.



وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2020)، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء ٣٦ الفرقة التاسعة قيادة عمليات البصرة تمكنت، ضمن مهام فرض هيبة القانون واستتباب الامن وتعزيز اللحمة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، من احباط نزاع عشائري قبل حدوثه في منطقة الهارثة بالبصرة، والقاء القبض على رؤوس الفتنة لهذا التاجيج ألعشائري وتسليمهم للجهات المختصة".

وأضاف البيان، "القت المفارز ذاتها القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق المادة 406 من قانون العقوبات وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المغاوير الثالث للقيادة اعلاه".

,اعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق اليوم، القاء القبض على 33 مطلوبا بقضايا قانونية مختلفة، ضمن عمليات "الوعد الصادق" بصفحتها الرابعة في البصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2020)، إن "القوات الأمنية في محافظة البصرة وخلال الصفحة الرابعة من عملية" الوعد الصادق" وضمن قاطع المسؤولية، تمكنت من القاء القبض على ٣٣ مطلوباً بقضايا قانونية مختلفة، واثنين من الجنسية الآسيوية مخالفين للإقامة".

وتابع، "كما عثرت القوات الأمنية على كدس عتاد في منطقة المحياة، و٣ رمانات قاذفة عيار ٤٠ ملم ضد الدروع، و٥ رمانات قاذفة عيار ٤٠ ملم ضد الأشخاص، و٨ حشوات دافعة لرمانة القاذفة عيار ٤٠ملم، ورمانتين دفاعية وقاعدة أحادية عيار ١٢/٧ ملم وشريط أحادية عيار ١٢/٧ ملم سعة ٦٠ أطلاقة مملوءة، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة والملقى القبض عليهم وتسليمهم الى الجهات المختصة".

وانطلقت صباح اليوم، الصفحة الرابعة من عمليات "الوعد الصادق" في محافظة البصرة.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء اكرم صدام في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2020)، إن "الصفحة الرابعة من عمليات الوعد الصادق انطلقت لملاحقة المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص".

وكانت قيادة شرطة البصرة اعلنت في وقت سابق نجاح المرحلة الثالثة من عمليات "الوعد الصادق" بعد ان حققت الأهداف المرسومة لها.

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