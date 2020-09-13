صافرة عراقية تضبط مواجهة اماراتية إيرانية بدوري ابطال آسيا

2020/09/13 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عن قائمة حكام مباريات الجولة الثالثة من دوري ابطال آسيا 2020.

وقال الحكم العراقي علي صباح لـ /المعلومة/ إن “الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ابلغني بقيادة مباراة شباب الاهلي الاماراتي وشاهار الإيراني، يوم غد بدوري ابطال آسيا”.

وأوضح أن “الطاقم التحكيمي المساعد يتألف من الدولي العراقي واثق مدلل والدولي السوري علي احمد فيما سيكون الدولي مهند قاسم حكما رابعا”.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد على الأراضي القطرية.



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