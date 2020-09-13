قاسم سليماني سيبقى نشطا طوال الأسبوع… إيران تعلن زيادة أيام العمل بمنفذ مهران زرباطية

2020/09/13 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الجمركية الإيرانية، زيادة أيام العمل في منفذ مهران زرباطية الحدودي مع العراق.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية عن مدير عام جمارك محافظة ايلام روح الله غلامي، قوله ان العمل بالمنفذ الذي أطلقت عليه ايران اسم قاسم سليماني، سيكون على مدار الأسبوع، بعد ان كان نشاطه يقتصر على يومي الاحد والاربعاء من كل أسبوع، في المرحلة الأولى، ولأربعة أيام في مرحلة لاحقة، بسبب الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، مضيفا ان المنفذ سيستقبل مئتين وخمسين شاحنة يوميا، وهو ما سيرفع من حجم الصادرات في المنفذ من خمسمئة الى الف وسبعمئة وخمسين شاحنة في الأسبوع الواحد.

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