عضو بالفتح: الكاظمي يعمل لصالح من أتى به الى رئاسة الوزراء فقط

2020/09/13 | 15:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

دعا عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الاحد، الى تغيير الهيئة الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء، معتبرا أن رئيس المجلس يعمل لجهات محددة بعيدا عن الشعب العراقي.

وقال البطيخ لـ /المعلومة/ إن “الهيئة الاستشارية لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تحتاج الى تغيير لحصول على استشارات مرنة وصحيحة”، مضيفا أن “الكاظمي يعمل للجهات التي ساهمت بوصوله الى سدة الرئاسة واولهم رئيس الجمهورية برهم صالح ثم الدول الاقليمية المستفيدة من وجوده”.

واعتبر أن “كل الجولات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء كانت بتوجيه واملاءات جهات واضحة”، مؤكدا أن “الشارع العراقي بات يعرف أن تحركاته فيسبوكية واعلامية فقط”.



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