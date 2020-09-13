زيارة الأربعين.. إستنفار للعتبة الحسينية وإفتتاح جزء من صحن العقيلة

2020/09/13 | 15:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة عن حجم المساحة الاضافية في صحن العقيلة زينب عليها السلام التي ستدخل الخدمة خلال زيارة الاربعين المقبلة في مدينة كربلاء المقدسة.وقال رئيس القسم حسين رضا مهدي في بيان للعتبة إن "جميع الكوادر العاملة في مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام) دخلت حالة الاستنفار القصوى لبذل الجهود لاتمام اكبر قدر من المساحة لتكون بخدمة الزائرين خلال زيارة الاربعين المقبلة".وأوضح أن "الكوادر تعمل الآن ضمن المنطقة العبادية وهي تشكل مساحة كبيرة من المشروع والقريبة من الصحن الحسيني الشريف".وأضاف أن "نسبة (70%) من هذه المنطقة والبالغ مساحتها (70) الف متر مربع، ستفتتح امام الزائرين من جهة باب الزينبية خلال زيارة الاربعين".وتابع أن "هذه المساحة ستخفف الزخم بشكل كبير من جهة باب الزينبية ليتسنى للزائر الكريم اداء مراسيم الزيارة بانسيابية عالية".يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة تنفذ مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام) بمساحة (150) الف متر مربع، ويقع في الجنوب الغربي للصحن الحسيني الشريف وسط مركز المدينة القديمة.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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