ما هي كمية الماء المناسبة للشرب يوميا بحسب السن؟

2020/09/13 | 15:38 - المصدر: NRT عربية

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شرب الماء

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عن توصيات بشأن كمية الماء المناسبة للشرب يوميا.

وذكر المركز عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ان الحاجة للماء تختلف بحسب الوزن، ولكن هذه هي الكمية المناسبة بشكل عام بحسب الأعمار التالية:

الأطفال من سن 8 - 4 سنوات: 1.2 لتر

الفتيات من سن 13 - 9 سنوات: 1.4 لتر

الأولاد من سن 13 - 9 سنوات: 1.6 لتر

البالغين: 2,4 لتر

وتحتل السوائل حوالي 60٪ من وزن الجسم وتسمح لأعضائنا الداخلية بالعمل بشكل جيد، كما ينظم الماء درجة حرارة الجسم، ويحافظ على ليونة المفاصل ويحمل المغذيات إلى الخلايا.

وغالبا ما يكون الماء المشروب المفضل، إلا أنه يمكن تناول المشروبات الأخرى كجزء من السوائل اليومية، ومن الأطعمة الغنية بالسوائل: البطيخ، والبرتقال، والتفاح، والعنب، والخيار، والخس، والكرفس، والملفوف.

وبحسب الخبراء فان تجاوز احتياجاتنا من السوائل لا يوفر أي فائدة إضافية، فمثلا يتعرض الرياضيون الذين يشربون الكثير من الماء، لخطر انخفاض مستويات الصوديوم في الدم.

ر.إ

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