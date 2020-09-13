‏اتفاق البحرين مع إسرائيل هو اتفاق سعودي

2020/09/13 | 15:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي…

إعلان السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل خطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، هكذا تناقلت وسائل الإعلام حديث ترمب، اتفاق العلن خطوة صحيحة افضل من اتفاقيات السر وهذا تم بفضل شجاعة ترمب حيث امرهم بالاعلان عن العلاقات العلنية بعد أن كانت العلاقات سرية، لم تحدث حروب مابين جحافل جيوش البحرين وقوات جيش الدفاع الوطني الاسرائيلي ولم تصل جحافل جيوش مملكة البحرين إلى بواب الأقصى استوجبت تدخل ترمب في ايقاف التقدم والقتال وتدخل بمكالمة هاتفية لتعود الجحافل أدراجها الى المنامة ، وعلى اثر تلك الجحافل ولتجنيب البشرية شر الحروب تم إعلان سلام القادرين، المتابع للأخبار لربما يعتقد كانت حرب شديدة بين الطرفين ومن شدتها ذكرتنا بحرب البسوس والزير سالم، نحمد الله ونشكره أن العلاقات أصبحت بالعلن وليس بالسر وهذا شيء ايجابي ومهم.

هناك مقولة تقول من بني على باطل يكون مصيره السقوط، ‏لاشيء يبقى على حاله،أنظمة مستبدة ستسقط يوما ما ولايمكن للمستبدين قهر شعوبهم وعندما يسقط المستبدون تسقط معهم كل انظمتهم الفاسدة وتصبح كل الاتفاقات المبرمته من قبل تلك الأنظمة غير صالحة للصلاحية، الأنظمة الشرعية المحترمة تعرض كل الاتفاقات على البرلمانات ويستفتون شعوبهم حول الاتفاقات المهمة، لذلك لاقيمة إلى اتفاقيات انبطاح بدون إذن شعوبهم، أقول إلى انظمة القمع العربية لو كنتم واثقين من قراركم لأجريتم استفتاء على ما تسمونه سلاما مع الاحتلال الاسرائيلي، الدول الكبرى الراعية لانبطاح انظمة العرب يعلمون ان الحكام الظلمة القرارات في اياديهم ولاقيمة إلى شعوبهم يأخذونهم بالقتل والإهانة ويبرمون صفقات سابقا بالسر تحت جنح الظلام رعبا من الشعوب، أما الٱن أصبحت بالعلن وهذا بالتأكيد يعجل نهايتهم بعد أن تكشفت الحقائق، هناك حقيقة انفرد الشيعة عن أمة العرب والمسلمين برفض المتاجرة في المسجد الأقصى وثبت للقاصي والداني الشيعة هم يمثلون الإسلام المحمدي الاصيل، وقد قال رسول الله محمد ص عندما تطرق لسيطرة بني صهيون على المقدس قبل دولة المهدي هناك فرقة ولايهمهم من ضل ويبقون مرابطون، سألوه اين هم قال له حول بيت المقدس، والحول لا يعني في القدس وإنما في المحيط وهذا بفضل الله يتمثل في المقاومة الشيعية اللبنانية البطلة، شاعر يمني كتب قصيدة حول هرولة ملك البحرين إلى توقيع اتفاق مع إسرائيل

منقول

‌‎وعـلى صـدورهـم نـياشين القتال ولا قتال

هـذا الـعقيد وذا اللواء وذا الفريق الماريشال

رتب وتيجان واوسمه النضال ولا نضال

رتـب وتيجان لمن خاضوا المعارك في الخيال

والجيش ساهرة عيون الجيش في كل احتفال

يـحيا الرئيس خذوا سلاما للرئـيس أبـي النضال

والخصم يا- للخصم-يلتهم السهـول مـع الجبال.

بكل الاحوال هذا الشهر والشهر القادم سوف يوقع جميع زعماء الخليج اتفاقات مع إسرائيل مكرهين لأن ترمب يريد استخدامهم ورقة انتخابية لكي يفوز مرة ثانية.

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