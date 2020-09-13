الكاظمي يوجه بالتركيز على حماية الحدود مع سوريا

2020/09/13 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أن الأخير وجه بالتركيز على حماية الحدود مع سوريا وتحكيمها وتحصينها.

وقال اللواء يحيى رسول في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "التفاهمات جيدة حتى الآن، ما بين قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة، في موضوع مراكز التنسيق المشترك، لكننا ننتظر ما ستؤول إليه نتائج التنسيق والمباحثات بين الجانبين".

وأضاف أن "قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقي وهناك تنسيق مشترك مابين القوات الاتحادية والبيشمركة لحماية المناطق الفارغة، التي تقع مابين خط تواجدهما"، مبيناً أن "التنسيق مع قوات البيشمركة بخصوص القيام ببعض العمليات المشتركة ضمن هذه المناطق، فضلا عن التبادل المعلومات الاستخباراتية، مهم جدا خلال المرحلة القادمة".

وأشار إلى أن "الحدود المشتركة مع سوريا بمسافة 605 كم ممسوكة بقطعات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي وقوات الحدود العراقية، حيث أجرينا الكثير من التحصينات والتحكيمات على الحدود المشتركة، المتمثلة بالخنادق، والسواتر الترابية، والاسيجة المحاطة بالاسلاك الشائكة والنفاخية، ونصب ابراج مراقبة، وتوزيع كاميرات حرارية، وتوزيع القطعات الممسوكة بقوة، وتوزيع الاسلحة الساندة".





وأشار إلى أن "العمل مستمر على القيام بعمليات نوعية واستباقية، خاصة بالمناطق الحدودية القريبة من مناطق شمال شرق سوريا، حيث تواجد العناصر الارهابية"، مؤكداً أن "قطعاتنا تحقق ضربات موجعة لبقايا هذه الفلول".

وبين رسول أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بالتركيز على حماية الحدود مع سوريا وتحكيمها وتحصينها بشكل كبير، أضافة إلى الاستمرار بعمليات نوعية مبنية على المعلومة الاستخباراتية والجهد الاستخباراتي".

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